T.C. SİVAS SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/84 Ort. Gid. Satış 30/09/2026

Konu : İlanen Tebliğ

İ L A N

Davacı Halis DEMİREL vekili Av. Ebubekir ÇÖPÜR tarafından davalılar Zöhre KAYA ve Müşterekleri aleyhine Mahkememizde açılan İzale-i şüyuu davasının yapılan açık yargılaması sonunda :

Sivas 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 27.01.2017 tarihli ve 2011/1053 Esas, 2017/134 Karar sayılı Kararı ile izale-i şüyu suretiyle satılmasına Karar verilen Sivas İli, Merkez İlçesi, Altuntabak Mahallesi 2922 Ada, 2 Parselde kayıtlı gayrimenkul Memurluğumuzca 14/06/2025 tarihinde Bilirkişiler iştiraki ile Kıymet Takdiri yapılmıştır.

Kıymet Takdirine iştirak eden bilirkişiler dosyamıza ibraz ettikleri raporlarında; Altuntabak Mahallesi 2922 Ada, 2 Parselde kayıtlı 406,59 m² Tapuda Arsa niteliğindeki gayrimenkulün 4.879.080,00 TL edeceğini bildirmişlerdir.

Belirtilen bu bedel üzerinden dava konusu gayrimenkul satışa çıkartılacaktır. Kıymet Taktirine itirazı olup olmadığı yönünde kendisine daha önceden adres yetersizliğinden dolayı Mahkeme kanalı ile ilanen tebligat yapılan 25987044380 T.C.Kimlik nolu İCLAL ASLAN adına TK 28 ve 29. maddeleri gereğince işbu KIYMET TAKTİRİ TEBLİĞİ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur. 30/09/2026

Basın No: ILN02560697 #ilan.gov.tr