T.C. İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN
MERCİİ :T.C. İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi
ESAS NO :2023/1015
KARAR NO :2026/176
SANIK : YURII PIANYKH, Maltepe Mahallesi 5. Sk. No.14 Güzelbahçe/İZMİR
TEBLİĞ OLUNACAK
EVRAK İÇERİĞİ : Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan CMK'nın 223/2-b maddesi gereğince beraatine karar verildiğine dair hüküm metni
MEVZUU :Hüküm Metni
İLAN SEBEBİ :Sanığa başka şekilde tebliğ işleminin yapılamaması, evrakların işlemsiz dönmesi
TEBLİĞ TARİHİ :7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-30. maddeleri gereğince Mahkememiz kararının Türkiye Geneli 50.000 altı, Genel İnternet Haber Sitesi, Yurtdışı İnternet Haber Sitesi ve Basın İlan Kurumu İlan Portalından bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.
HÜKÜM METNİ : Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan CMK'nın 223/2-b maddesi gereğince beraatine,
Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine bulunulacak beyanla itiraz yoluna başvurulabileceğine dair karar metnidir. 29/09/2026
Basın No: ILN02560776 #ilan.gov.tr