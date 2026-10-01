T.C. İZMİR 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

MERCİİ :T.C. İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi

ESAS NO :2023/1015

KARAR NO :2026/176

SANIK : YURII PIANYKH, Maltepe Mahallesi 5. Sk. No.14 Güzelbahçe/İZMİR

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan CMK'nın 223/2-b maddesi gereğince beraatine karar verildiğine dair hüküm metni

MEVZUU :Hüküm Metni

İLAN SEBEBİ :Sanığa başka şekilde tebliğ işleminin yapılamaması, evrakların işlemsiz dönmesi

TEBLİĞ TARİHİ :7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-30. maddeleri gereğince Mahkememiz kararının Türkiye Geneli 50.000 altı, Genel İnternet Haber Sitesi, Yurtdışı İnternet Haber Sitesi ve Basın İlan Kurumu İlan Portalından bir defaya mahsus olmak üzere yayınlattırılması, aynı kanunun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM METNİ : Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan CMK'nın 223/2-b maddesi gereğince beraatine,

Kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine bulunulacak beyanla itiraz yoluna başvurulabileceğine dair karar metnidir. 29/09/2026

Basın No: ILN02560776 #ilan.gov.tr