T.C. İSTANBUL ANADOLU 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2026/1 TEREKE

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE BASİT USULDE TASFİYESİNE DAİR 1. İLAN

MÜTEVEFFA : AYNUR DEMİRKAN (TC: 27770082654)

Tasfiyenin açıldığı tarih : 19/01/2026

Müteveffanın en yakın mirasçılarının tümünün mirası reddettiği anlaşılmakla, müteveffa AYNUR DEMİRKAN'ın terekesinin TMK'nın 612. Maddesi ve İİK'nın 180. Maddesi ve devamı hükümleri uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesine, dosya kapsamı ve tereke mevcudu gözetilerek terekenin basit usulde tasfiyesi tensip kılınmış olduğundan;

1-Müteveffadan alacaklı olanlarla,taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren bir ay içinde İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerinin (Senet,Defter hülasası vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri, başvuranların iflas başvurma harcı ve gerekli tebliğ giderlerini ödemesi gerektiği,

2-Müteveffaya borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri,aksi halde icra ve iflas kanununun 336.ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-Müteveffanın mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları, TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.