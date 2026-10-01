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T.C. HATAY 2. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/79 Esas

DAHİLİ DAVALI: Atay AKALIN velisi Niyazi Batuhan AKALIN ve Müge AKALIN

Davacı Karin Seval ERKEK tarafından aleyhinize açılan, Hatay İli, Antakya İlçesi, Ürgenpaşa Mahallesi, İrem Apartmanı olan taşınmazın depremde yıkılması nedeniyle müteahhidin sorumluluğundan kaynaklı tazminat davasının yapılan yargılamasında, davalı İbrahim Sürmeli mirasçılarının velileri olmanız nedeniyle Mahkememizce, dava dilekçesi, tensip tutanağı, ara karar evrakı ve duruşma tutanakları bildirilen adresinize tebliğe çıkarılmış olup, adresinizde olmadığınızdan dolayı tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren yedi gün sonra başlayacak iki haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, aksi hâlde davayı inkâr etmiş sayılacağınız, 20/11/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi hâlde HMK'nin 139. vd. maddeleri gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edilerek bir karar verileceği hususları TK'nin 28. vd. maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02560212 #ilan.gov.tr