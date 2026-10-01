T.C. ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/1536 Esas 30/09/2026

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Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname açılması davasının yapılan yargılama sonucu verilen" Davanın KABULÜNE; Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Porsuk Mah., C:**, H:** ve BSN:**'de kayıtlı bulunduğu sırada 21/10/2024 tarihinde vefat eden 235******12 T.C kimlik numaralı Celal BULUR'un Erzurum 4. Noterliğinin 05/10/2009 tarihli 13861 yevmiye numaralı ölünceye kadar bakım sözleşmesi şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE dair verilen karar tüm aramalara rağmen bulunamayan mirasçı 235******46 T.C. Kimlik numaralı Netice BULUR'a ilanen tebliğ olunur. 30/09/2026

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