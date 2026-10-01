T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2026/154 Esas 29.09.2026

Konu : İlan Metni

İLAN

Davacı , ESMERALDA ETEL KASSİMOV ile Davalı , ORUÇ KASSİMOV arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen dosyamız davalısı Oruç KASSİMOV'un Kafar ve Gulum'den olma (T.C.....820), adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup, "tarafların 31/08/2022 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, davalının kusurlu davranışları nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, tarafların evlilikten hemen sonra fiilen ayrı yaşamaya başladıklarını, ortak hayatı kuramadıklarını, davalının iki yıldır kayıp olduğunu, davacının hiçbir şekilde davalı ile iletişiminin bulunmadığını, davalıdan haber alamadığını, evlilik birliğinin sürdürülebilmesinin tamamen ortadan kalktığını beyanla, tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir" dava dilekçesinin ilanen tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap dilekçesini sunması gerektiği hususu davalıya HMK'nun 122, 126, 129. 140/5 maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02560565 #ilan.gov.tr