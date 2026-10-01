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T.C. BEYKOZ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/313 Esas 29.09.2026

İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda kimlik bilgisi bulunan ve gaipliğine karar verilen, gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 29.09.2026

GAİP

Nikola kızı Vasilu

Dava konusu taşınmaz; İstanbul İli, Beykoz ilçesi Merkez Mahallesinde Şahinkaya Caddesinde bulunan 367 Ada, 14 Parsel sayılı taşınmaz.

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