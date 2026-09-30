Örnek No:54*

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2026/460 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/460 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.300.000,00 TL 1 Taşıt Satışa konu; 34KPU429 plakalı, Opel markalı, Kamyonet cinsi, E tipi, Combo Ultimate 1.5 130 Dizel Ticari adlı, 2024 model, Beyaz renkli, dizel yakıtlı, otomatik vites, W0VEFYHZ3RJ608881 Şase numaralı, 10Q3EJ1910825 motor numaralı aracın TAM HİSSESİ satılacaktır. Yapılan kontrollerde aracın kaportasında ön kaputunda noktasal eziklik, ön sağ çamurlukta ve ön sol çamurlukta boya kalınlığı normal boya kalınlığından fazladır. Konu aracın iç döşemesi iyi ve temiz, ön konsol yerinde temiz, motor ve şanzıman yerindedir. Aracın ruhsatı yoktur. Kapıları kapalıdır. Hava yastıkları (airbag), hava yastığı (airbag) kontrol kartı, hava yastığı (airbag) kablo sistemi ve hava yastığı (airbag) darbe swichleri kontrol edilememiştir. SEM kavıtlarında kavıtlı kazası ve hasarı yoktur. Detaylı bilgiler dosyasında mevcuttur. Ayyıldız 2 Yediemin Otoparkı FERHATPAŞA MAH. ÜLFET SK. YEDIEMIN OTOPARK BLOKNO: 8/1 ÇATALCA / İSTANBUL

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:26

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:26

29/09/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02560094 #ilan.gov.tr