T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. CEZA DAİRESİNDEN

Esas No : 2024/2353

Karar No : 2026/1249

İ L A N

Küçükçekmece 23. Asliye Ceza Mahkemesinin 05/12/2023 tarih, 2022/318 (E) ve 2023/1006 (K) sayılı kararı ile sanık Mohammad Basım Hosnı Moshtha hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçlarından mahkumiyetine karar verildiği, verilen hükümlere karşı istinaf talebinde bulunulduğu, dosyanın istinaf incelemesi için Dairemize gönderildiği, Dairemizin 12/05/2026 tarih, 2024/2353 E 2026/1249 K sayılı kararı ile istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği ve sanık müdafi tarafından temyiz talebinde bulunulduğu verilen hükmün ve temyiz dilekçesinin dosyada adres bilgisi bulunmayan katılan Tarık Berbercı Halebı'ya tebliği mümkün olmamış, mahkeme dosyasında adres tespiti yönünde yapılan araştırma sonucunda da herhangi bir adres bilgisine ulaşılamamış oluşu karşısında;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üstünde bir gazetede İlanen tebliğine,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş SAYILACAĞINA, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Mala Zarar Verme suçundan verilen karar yönünden 5271 Sayılı CMK'nın 286/2-a maddesi uyarınca KESİN olmak üzere karar verildiği, Hırsızlık suçu yönünden, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağından bu tarihten itibaren 2 ( iki ) hafta içerisin d e hükmü veren Dairemize bir gerekçeli dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla gerekçeli dilekçe gönderilmek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286/1. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yoluna başvurabileceği ve sanık müdafi tarafından dairemiz kararının temyiz yasa yoluna başvurulduğu hususları İLAN OLUNUR. 24/09/2026

Basın No: ILN02558514 #ilan.gov.tr