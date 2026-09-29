İ L A N

T.C. GİRESUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/25 Tereke

GİRESUN ili, KEŞAP ilçesi, SANCAKLITEPE mah/köy Cilt No:28, Hane No:15, BSN:17 sırada nüfusa kayıtlı 01/03/1948 doğumlu 08/08/2026 tarihinde vefat eden müteveffa ŞÜKRİYE SAĞLIK'ın yasal mirasçıları tarafından terekesinin tespiti talep edildiğinden,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02558485 #ilan.gov.tr