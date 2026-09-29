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T.C. GAZİANTEP 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/163 Esas

DAVALI : MEHMET HİLMİ NAKIBOĞLU

Mahkememizin Tazminat (İnanç Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında 12/03/2026 tarihli bilirkişi raporunda; Royal Halı İplik Tekstil AŞ tarafından; Zirve Üniversitesi'ne toplam 313.000,00 TL tutarındaki bağışın 01.04.2012 ile 01.09.2013 tarihleri arasında, Hürsiad Hür Sanayi ve İş Adamları Derneği'ne toplam 11.320,00 TL tutarındaki bağışın 14.05.2014 ila 23.06.2015 tarihleri arasında, Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü'ne toplam 15.000,00 TL tutarındaki bağışın 20.08.2013 ila 06.11.2015 tarihleri arasında, Özel Sunguroğlu Lise Mezunları Yardımlaşma Derneği'ne toplam 10.500,00 TL tutarındaki bağışın 14.02.2012 ila 25.08.2014 tarihleri arasında, Kimse Yok Mu Derneği'ne toplam 1.262.501,60 TL tutarındaki bağışın 09.09.2009 ila 08.09.2015 tarihleri arasında yapıldığını, bağış işlemlerine ilişkin yönetim kurulu veya genel kurul kararı olmadığını, Taner Nakıboğlu'nun yönetim kurulu üyeliği döneminde toplam 1.601.281,60 TL, Osman Nakıboğlu'nun yönetim kurulu üyeliği döneminde toplam 1.601.281,60 TL, Cahit Nakıboğlu'nun yönetim kurulu üyeliği döneminde toplam 1.601.281,60 TL, M. Hilmi Nakıboğlu'nun yönetim kurulu üyeliği döneminde toplam 947.448,06 TL, Cihan Dağcı'nın yönetim kurulu üyeliği döneminde toplam 1.525.801,74 TL, Adnan Kısa'nın yönetim kurulu üyeliği döneminde toplam 653.833,54 TL, Çetin Doğan'ın yönetim kurulu üyeliği döneminde toplam 653.833,54 TL bağış yapıldığını, yönetim kurulu üyelerinin 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirdikleri faaliyetler bakımından ibrasına ilişkin karar alındığı, yönetim kurulu üyelerinin 2011 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetler bakımından ibra kararı alınmadığı, 2011 yılında yönetim kurulunun Taner Nakıboğlu (başkan), Osman Nakıboğlu (başkan vekili), Cihan Dağcı (üye), Cahit Nakıboğlu (üye), M. Hilmi Nakıboğlu (üye)'ndan oluştuğu, bu faaliyet yılı içerisinde toplam 84.720,03 TL Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış yapıldığı tespit edildiği hususları bildirilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02558185 #ilan.gov.tr