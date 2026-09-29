Örnek No:55*

T.C. ERDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, HALİTPAŞA Mahalle/Köy, 440 Ada, 1 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü : 180 m2

Arsa Payı : 14/42

Kıymeti : 10.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:31

Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:31

24/09/2026 *7589 sayılı K. gereği BİRİNCİ ARTIRMA SADECE MALİK OLAN MİRASÇILAR ARASINDA YAPILACAKTIR.

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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