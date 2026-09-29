T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*
2026/1762 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, MEZOPOTAMYA Mahalle/Köy, 2814 Ada, 15 Parsel, B blok 5. Kat 8 nolu BB sayılı mesken
Adresi : Mezopotamya Mah. 613/4 Sokak Pia Perla Sitesi B Blok, Kat 5, No :8 Kayapınar /Diyarbakır
Arsa Payı : 275/36000
İmar Durumu : Kayapınar Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Ayrık nizam, Ticari alan imarlı, yapılaşma koşulları uygun olduğu edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.
Kıymeti : 14.000.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Kayapınar Belediyesinin "Sağlık Tesis Alanı" beyanı vardır. Tapu kaydı gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:33
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:33
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 14:33
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02558061 #ilan.gov.tr