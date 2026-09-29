Örnek No:55*

T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ

2026/1762 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1762 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Diyarbakır İl, Kayapınar İlçe, MEZOPOTAMYA Mahalle/Köy, 2814 Ada, 15 Parsel, B blok 5. Kat 8 nolu BB sayılı mesken

Adresi : Mezopotamya Mah. 613/4 Sokak Pia Perla Sitesi B Blok, Kat 5, No :8 Kayapınar /Diyarbakır

Arsa Payı : 275/36000

İmar Durumu : Kayapınar Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Ayrık nizam, Ticari alan imarlı, yapılaşma koşulları uygun olduğu edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti : 14.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kayapınar Belediyesinin "Sağlık Tesis Alanı" beyanı vardır. Tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 14:33

25/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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