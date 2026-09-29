Örnek No:55*

T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

2026/233 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/233 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, ALAÇATI Mahalle/Köy, Yenimecidiye mevkii Mevkii, 368 Ada, 16 Parsel 243,08 m2 yüzölçümlü ev ve avlusu vasıflı taşınmaz satışa çıkarılmaktadır. Alaçatı Mahallesinde Butik otel ve konut yerleşiminin yoğun olduğu mevkide yer almaktadır. 243,08 metre kare büyüklüğündeki arsa içinde iki katlı mesken nitelikli yapı bulunmaktadır. Geleneksel Alaçatı. taşından yapılan meskenin bulunduğu arsa kadastral parsel olduğundan düzgün bir geometrik yapıya sahip değildir.Taşınmaz butik otel olarak planlanmış, salon, oda ve diğer alanlar otel hizmetlerine mahsus olarak düzenlenmiştir. Tapu kaydında da Kültür ve Turizm Bakanlığınca taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin şerhi bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu olan mesken 13046 sokağın ortasında konumlanmış olup sağında ve solunda butik oteller yer almaktadır. Sokağa bakan cephesinde ahşap malzemeden cumba yapılmıştır. Ahşap giriş kapısı olan meskenin zemin katında salon, mutfak ve içinde banyo tuvaleti olan bir oda ile tuvalet bulunmaktadır. Buradan açılan kapıyla bahçe alanına geçilmekte olup burada dinlenme ve oturma düzeni bulunmaktadır. Salonda şömine bulunmaktadır. Duvarlarda nişler açılarak bir tanesi kitaplık olarak kullanılmakta diğerlerine çeşitli süs objeleri yerleştirilmiştir. Cilalı ahşap basamaklı merdivenle çıkılan üst katta hol ve holün etrafında ayrı banyo tuvaletleri bulunan 4 oda vardır. Çatı katında da banyo ve tuvaleti bulunan bir oda inşa edilmiştir. Toplam 6 odası bulunmaktadır. Zemin, | kat ve çatı katıyla birlikte 260 m2 kullanım alanı vardır. Çeşme-İzmir Otoban bağlantısına 400 m, Alaçatı merkezi sayılan eski belediye binasına S00m, Çeşme İlçe Merkezine 7,5 kilometre en yakın Ilıca plajına doğrudan 2,5 kilometre mesafededir.(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.)

Adresi : Alaçatı Mahallesi 13046Sokak No: 20 Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 243,08 m2 ana taşınmaz

İmar Durumu :Çeşme Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; taşınmazın 6306 sayılı kanun hükümleri gereğince riskli yapı olmadığı gibi bukonuda bir başvuru olmadığını, 11/02/2005 tarihli 1/1000 ölçekli Alaçatı Revizyon Uygulamaİmar Planında, yerleşik alan içinde bulunduğu bitişik nizam inşaat yapılabileceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 56.740.766,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir. Turizm amaçlı kullanım dışında kullanılamayacağına veya konaklama birimleri üzerinde devre mülk, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulamayacağına, yararlanma, kullanma ve yönetimi ilişkin anlaşmaların tapu siciline şerh edilemeyeceğine ilişkinKültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü 15/11/2024 tarih 20130 yevmiyeli şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2026 - 14:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 14:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:22

27/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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