T.C. ŞEBİNKARAHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESASLAR : 2026/160-161 Esas 22.09.2026

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı, TEİAŞ GENEL MÜD. Tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında;

Aşağıdaki dosya esas numaraları, tapu kayıt bilgileri ve taşınmazların maliklerinin kimlik ilgileri yazılı olan taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı yasa uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup ilan tarihininden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet TEİAŞ adına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal davacı TEİAŞ adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Şebinkarahisar Halk Bankası Şubesine yatırılacaktır. Aşağıdaki esas numaraları yazılı davaların duruşması 07/01/2027 günü saat 10:30-35'de Şebinkarahisar Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davalı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğundan yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. Maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. Maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.22/09/2026

TAŞINMAZ BİLGİLERİ

1-2026/160 Esas Şebinkarahisar ilçesi, Taş Mah. Kalemci Bahçesi mevki tarla vasıflı 217 ada 20 parsel

Taşınmaz maliki: Osman Kılıç

2-2026/161 Esas Şebinkarahisar ilçesi, Avutmuş Mah. İlpınar mevki tarla vasıflı 528 ada 11 parsel

Taşınmaz malikleri: Ali Serdoğan, Bülent Akşahin, Murat Akşahin, Ayşe Kolak, Fatma Açar, Hafize Gönenç, Halil İbrahim Dikkanat, Hatice Şahin, Sabiha Kaya,

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