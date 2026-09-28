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T.C. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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Giriş Tarihi :29 Eylül 2026 , 00:00 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2026 , 00:01
Giriş Tarihi :29 Eylül 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2026, 00:01

İ L A N

T.C. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1094 Esas 03.04.2026

Konu : İlan.

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen MEHMET SONER GÜL hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03.04.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 50674041748

ADI SOYADI : MEHMET SONER GÜL

BABA ADI : RAMAZAN

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 26/12/1970

DOĞUM YERİ : MERSİN

İKAMETGAH ADRESİ : Akbelen Mah. 84010 Sk. No:21 İç Kapı No:1 Toroslar/ MERSİN

Basın No: ILN02557838 #ilan.gov.tr