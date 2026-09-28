İ L A N
T.C. MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/1094 Esas 03.04.2026
Konu : İlan.
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen MEHMET SONER GÜL hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03.04.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 50674041748
ADI SOYADI : MEHMET SONER GÜL
BABA ADI : RAMAZAN
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 26/12/1970
DOĞUM YERİ : MERSİN
İKAMETGAH ADRESİ : Akbelen Mah. 84010 Sk. No:21 İç Kapı No:1 Toroslar/ MERSİN
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