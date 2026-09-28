T.C. AFYONKARAHİSAR 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/848 Esas 18/09/2026

Konu : Tahkikat ve sözlü yargılama duruşma günü tebliği

İLAN

DAVALI-RECEP ÖZDEMİR-21283183334

DOSYA NUMARASI: 2025/848 ESAS

Davacı , NESLİHAN ÖZDEMİR ile Davalı , RECEP ÖZDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli), velayet, nafaka ve tazminat taleplerinin olduğu, buna karşı ilan tarihinden itibaren;

''HMK 147. Maddesi gereğince tahkikat aşamasına geçilmesine karar verilmiş olup, HMK 147/2 maddesi gereğince tahkikat duruşması için belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nun 150.md hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar olunur.''

''Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz ve geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadğnz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikat aşamasının bitmesi halinde HMK 186 Mad. Uyarınca sözlü yargılama aşamasına geçileceği, yokluğunuzda karar verileceği ihtar olunur.'' hususları ilanen tebliğ olunur. 12/05/2026

Duruşma günü : 09/12/2026

Saati : 09:30

Basın No: ILN02557947 #ilan.gov.tr