İ L A N

T.C. PÜLÜMÜR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/107 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasına ilişkin yürütülen yargılamada;

Davacı Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi vekili Av. Volkan DEMİRCİ'nin 28/11/2025 tarihli dava dilekçesi ile Afife HAN, Aşkın ES, Ayla ÖZCAN, Coşkun ES, Ercan ES, Hikmet ES, Hülya ES, Leyla ES, Necla ALKIŞ ve Rafiye ES'in ortağı/hissedarı olduğu Tunceli İli Pülümür İlçesi Merkez Muhtarlık 175 ada 27 parsel sayılı taşınmaz üzerinde söz konusu olan ortaklığın giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Turan kızı, 1963 doğumlu, 212..........502 T.C. kimlik numaralı davalı Necla ALKIŞ'ın duruşma günü olan 24/11/2026 tarihinde saat 14.05'de Pülümür Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde 6100 Sayılı H.M.K.'nın 147/2. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu duruşma günü, dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

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