T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/322 Esas 09.09.2026

Konu : Noufa ALKHDEIR

İLAN

Sayın Noufa ALKHDIER

Davacı, Deniz Ay ile davalılar, Abdulhakim Bingöl, Abdulmecit Bingöl, Cemalettin Bingöl, Cevat Bingöl, Erkan Kutluk, Hayrettin Bingöl, İzzettin Bingöl, Lazgin Bingöl, Mecit Bingöl, Methi Bingöl, Noufa Alkhdeır, Reşit Bingöl, Rojda Bingöl, Serhat Bingöl, Vasfettin Bingöl, Yahya Bingöl, Yüksel Bingöl arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası gereğince; Davacı vekili Siirt İli Kurtalan İlçesi Hatma (İncirlik) köyü Çem mevkiinde bulunan, 106 Ada 2 ada parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki paydaşların hisseleri oranında aynen taksimi ve tescili ile suretiyle giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Dava dilekçesine, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, bu süre içinde ilk itirazlarınızı sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz imkansız ise yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dilekçede ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız hususlarının ihtarı ile

Belirlenen 18/12/2026 gün ve saat: 09:20'da yapılacak duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği,

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz,

Mahkeme, Tahkikatın bittiğini tefhim ettikten sonra aynı duruşmada sözlü yargılama aşamasına geçer. Bu durumda taraflardan birinin talebi üzerine duruşma iki haftadan az olmamak üzere ertelenir. Hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için tarafa ayrıca davetiye gönderilmez,

İş bu ilanın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı NOUFA ALKHDIER'e tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur.

DAVALI : NOUFA ALKHDIER - 99274316900

ili, ilçesi, mah/köy, Cilt, Aile sıra no, sırada nüfusa kayıtlı, AHMAD ve NACHMIA oğlu/kızı, 23/03/1970 doğumlu,

Basın No: ILN02557106 #ilan.gov.tr