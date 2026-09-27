T.C. KOZAN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.80537533-2025/151-Ceza Dava Dosyası 08.09.2026

-İLAN-

Mahkememizin 24.04.2026 tarih, 2025/151 esas, 2026/317 karar sayılı dosyasında, "Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma" suçundan, sanık Ali İnceer hakkında yapılan yargılama sonucunda, 11. 200,00.-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hükmün 5 yıl süre ile açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, dosyamızda müşteki olan Muzaffer ve Cennet kızı, 21.12.1981 doğumlu, Saimbeyli İlçesi, Himmetli Köyü Nüf. Kayıtlı 237.......828 T.C. Kimlik Numaralı Emine ALTUNSOY'un tüm aramalara rağmen adresine ulaşılamadığından kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Belirtilen karara karşı, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile verilen karara karşı itiraz yoluna başvurulabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02556882 #ilan.gov.tr