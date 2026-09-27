T.C. AKHİSAR 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/545

Karar No : 2026/336

İLAN

Akhisar 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29/07/2026 tarih, 2025/545 Esas, 2026/336 Karar sayılı kararı ile; sanık Muhammed Rıza ŞENOL hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-f ve 158/1. maddesinin son fıkrasının 2. cümlesi, 43/1, 52/2-3, 52/4 ve 53/1 maddeleri uyarınca 5 yıl hapis ve 61.200,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair verilen kararın sanık Muhammed Rıza ŞENOL (Orhan ve Remziye oğlu, 29/06/2006 Diyarbakır doğumlu, TC Kimlik No:15475969578)'un mevcut adreslerine tebliğ imkanı bulunmadığı anlaşılmakla, 7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememiz kararının İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleştikten sonra hazine üzerinde bırakılmasına,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren İKİ HAFTA İÇİNDE Mahkememize verilmek veya Mahkememize gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla veya bu hususta bir dilekçe vererek İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 21/09/2026

Basın No: ILN02557733 #ilan.gov.tr