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T.C. ÇEŞME 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/127 Esas

DAVALI : FUNDA SMİTH . Çeşme/ İZMİR

Davacılar : Nigar Hasekiler, Cihan Türker, Mustafa Türker, Seyit Kemal Türker Ve Münevver Akdoğan vekilleri tarafından aleyhinize açılan; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Germiyan Mah., 116 Ada 1 Parsel, 114 Ada 1 Parsel, 128 Ada 20 Parsel, 128 Ada 21 Parsel, 191 Ada 3 No'lu taşınmazların anlaşma yoluyla aynen taksim veya satışı mümkün olmaması nedeniyle Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 02/11/2026 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02557245 #ilan.gov.tr