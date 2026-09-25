T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/435 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Küçükkaya Mahallesi

ADA NO : 1939

PARSEL NO : 129

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ACUN KOYUNCU-49216287874 -

2- ALİ KOYUNCU-49228287428 -

3- ARZU ÇETİN-49195288534 -

4- AYŞE ŞENTÜRK-56575073840 -

5- EMİNE KOYUNCU-49243286918 -

6- HATİCE KOYUNCU-49210288082 -

7- MELAHAT KOYUNCU-49168289490 -

8- MUSTAFA KOYUNCU-49207288156 -

9- MÜLKİYE BAŞER-48898298444 -

10- OSMAN KOYUNCU-49222287646 -

11- TOLGAY KOYUNCU-49165289554 -

12- TUGAY KOYUNCU-49162289618 -

13- ZEHRA KOYUNCU-49219287710 -

14- ZEYNEP ÖÇALMAZ-48874330502 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 numaralı karar

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/435 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026

Basın No: ILN02555131 #ilan.gov.tr