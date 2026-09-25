T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/435 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Küçükkaya Mahallesi
ADA NO : 1939
PARSEL NO : 129
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ACUN KOYUNCU-49216287874 -
2- ALİ KOYUNCU-49228287428 -
3- ARZU ÇETİN-49195288534 -
4- AYŞE ŞENTÜRK-56575073840 -
5- EMİNE KOYUNCU-49243286918 -
6- HATİCE KOYUNCU-49210288082 -
7- MELAHAT KOYUNCU-49168289490 -
8- MUSTAFA KOYUNCU-49207288156 -
9- MÜLKİYE BAŞER-48898298444 -
10- OSMAN KOYUNCU-49222287646 -
11- TOLGAY KOYUNCU-49165289554 -
12- TUGAY KOYUNCU-49162289618 -
13- ZEHRA KOYUNCU-49219287710 -
14- ZEYNEP ÖÇALMAZ-48874330502 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 21/12/2022 tarih, 52-3510 numaralı karar
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/435 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026
Basın No: ILN02555131 #ilan.gov.tr