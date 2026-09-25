T.C. İSTANBUL 66. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Mahkememizin 26/02/2026 tarih, 2025/509 esas 2026/135 karar sayılı kararla neticeten;

A-1-Her ne kadar sanıklar Erıc Justuc,Ömür Gazi Yıldız ve Timur İlmaz hakkında Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermileri Satın Alınması Taşınması Bulundurulması suçlarını işlediklerinden bahisle Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'un 13/2,13/1, TCK'ın 37, 44/1,53/1,54/1,63 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları amacıyla kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama neticesinde yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delille sabit olmaması nedeniyle sanıkların CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca AYRI AYRI BERAATLERİNE,

Kararın Andreas ve Asya oğlu 1999 Almanya doğumlu sanık ERIC JUSTUC ve Özgen ve Gülden oğlu 04/07/2005 BIELEFELD doğumlu sanık ÖMÜR GAZİ YILDIZ'a dosyada mevcut beyan adreslerine tebligat yapılamadığı, Başkaca tebliği mümkün kılan bir adresin mevcut olmadığı anlaşılmakla;

7201 sayılı kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince Mahkememizin 26/02/2026 tarih, 2025/509 esas 2026/135 kararının, Türkiye Geneli 50.000 altı bir gazetede veyerel kategoride yer alan bir internet haber sitesinde İLANINA;

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, gerekçeli kararın SANIK ERIC JUSTUC ve SANIK ÖMÜR GAZİ YILDIZ'A TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAĞINA,

Hüküm fıkrasının, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 haftaiçinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden İstinaf Mahkemesine Mahkemesine itiraz yolu açık olduğu hususu,

İlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine,

İlan ücretinin karar kesinleştikten sonra haksız olan taraftan tahsiline,Keyfiyet ilan olunur. 23/09/2026

Basın No: ILN02556287 #ilan.gov.tr