Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ



2026/28615 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/28615 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ŞEKER Mahalle/Köy, A BLOK 3. KAT Mevkii, 46628 Ada, 6 Parsel, 22 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Adresi : Şht. Osman Avcı Mah. Malazgirt 1071 Cd. No:32A/22Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 5.379,00 m2

Arsa Payı : 30/5379

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Etimesgut Belediyesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalmakta, Ayrık Nizam, E:1.50, Hmax: Serbest, Kentsel Servis Alanı imarlıdır. Çekme mesafesi yolcephesinden 15m, komşu parselden 3 m dir.

20

Kıymeti : 5.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taşınmazın tapu kaydındaki gibi olup dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2026 - 11:21

------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:21

-------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02556902 #ilan.gov.tr