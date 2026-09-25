EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/539 Esas KARAR NO : 2026/56

DAVALI :FATMA PARLAK - (T.C.53704456970) Davacı DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;HÜKÜM :

"...1-Davanın KABULÜNE,

a-)Konya ili Ereğli ilçesi Orhaniye Mahallesi 108 ada 101 parselde kayıtlı taşınmazda 01/01/2026 tarihli Fen bilirkişisi Sadık Öztekten tarafından düzenlenmiş rapora ekli krokide I harfi ile gösterilen toplam 113.35 m²'lik kısımda davalılar hissesi üzerine DSİ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesis ve tesciline,

b-)Konya ili Ereğli ilçesi Orhaniye Mahallesi 108 ada 101 parselde kayıtlı taşınmazda 01/01/2026 tarihli Fen bilirkişisi Sadık Öztekten tarafından düzenlenmiş rapora ekli krokide G harfi ile gösterilen toplam 71.81 m²'lik kısımda davalılar hissesi üzerine DSİ Genel Müdürlüğü lehine geçici irtifak hakkı tesis ve tesciline,

2-Toplam kamulaştırma bedelinin 88.611,25 TL olduğunun tespitine, taşınmaz üzerinde varsa haciz, ipotek vb. takyidatların bedele yansıtılmasına, tespit edilen kamulaştırma bedeline dava tarihinden karar tarihi olan 04/03/2026 tarihine kadar kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizin işletilmesine...

5-Fen bilirkişisi Sadık Öztekten tarafından düzenlenmiş 01/01/2026 tarihli rapor ve rapora ekli krokilerin hükmün eki sayılmasına..." 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02555208 #ilan.gov.tr