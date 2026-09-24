T.C. TÜRKOĞLU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/318 Esas 25.07.2025

Konu : İLAN TUTANAĞI

İLAN TUTANAĞI

Kahramanmaraş ili Türkoğlu ilçesi Kılılı Mahallesi, (A-1) harfi ile gösterilen 2201,87 m², A-2 harfi ile gösterilen 531,23 m² 'lik yer ve B harfi ile gösterilen 605,35 m² lik yer olup, (B) harfi ile gösterilen 456 ada 53 nolu orman parseli, (A-2) harfi ile gösterilen Uzunsöğüt mahallesi 2201,87 m2 lik yer, (A-2) harfi ile gösterilen 531,23 m2 lik yer ve (B) harfi ile gösterilen 605,35 m² lik yerler olup, (A-1/A-2) taşınmazın doğusu Kısmen Kılılı mahallesi 456 ada 53 nol u parsel kısmen de ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, batısı 234 ada 1 nolu parsel, kuzeyi Kılılı mahallesi 456 ada 53 nolu parsel, güneyi kısmen 234 ada 2 nolu parsel kısmen de ilk tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan yer, (B) taşınmazın doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyi Kılılı mahallesi 456 ada 53 nolu parsel olan taşınmazın 49738549054 T.C. Nolu davacı ADEM KARAKIZ adına tescili istenilmektedir.

Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia edenlerin bilumum evrak müsbitleri ile son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde mahkememize müracaatları ilan olunur.

Basın No: ILN02555693 #ilan.gov.tr