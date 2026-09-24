Örnek No:55*

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2026/70 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/70 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya ili, Serdivan ilçesi, Serdivan Mh, 11840 Parsel, 1.210,55 m2, Tapuda Arsa nitelikli taşınmaz. Serdivan Belediyesi Beşköprü Mahallesi Revizyon İmar Planı içerisinde T2 ticaret alında kalmaktadır.

Yüzölçümü : 1.210,55 m2 İmar Durumu :Ekli Bilirkişi Raporundan Bakılabilir. Kıymeti : 13.316.050,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 11:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 11:59

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 11:59

22/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02555474 #ilan.gov.tr