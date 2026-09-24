T.C. REYHANLI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2017/21 Esas

KARAR NO : 2017/366

C.SAV.ESAS NO : 2017/48

SANIK : RAAD SEDDUK, ABDURRAHİM ve FATMA oğlu, 1984 HAMA doğumlu, , , mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 19/10/2016

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 86/2-1. cümle

VERİLEN CEZA MİKTARI : 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8)

KARAR TARİHİ : 23/11/2017

Mahkememizin yukarıda esas/karar numaraları yazılı dosyada Sanık Raad SEDDUK hakkında Basit Yaralama suçundan açılan kamu davasının, yapılan yargılama sonucunda sanığa (HAGB) kararı verilmiş ve yukarıda kimliği yazılı sanığın bildirdiği adresin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden Ek karar tebliği yapılamamış olup, adresinin meçhul olduğu anlaşılmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibaren CMK'nın 273. Maddesi uyarınca 2 hafta içerisinde Mahkememize veya Cezaevi İdaresi aracılığıyla gönderilecek bir dilekçe yada tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine veya Cezaevi görevlisine beyanda bulunmak suretiyle Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur.22.09.2026

Basın No: ILN02555097 #ilan.gov.tr