T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/469 Esas

KARAR NO : 2026/442

SANIK : RUBİN ÇEPANİ, BB50****83 pasaport numaralı, Arnavutluk uyruklu

Şikayetçi tarafından hakkınızda açılan çekle ilgili karşılıksız işlemine sebebiyet verme davasının yapılan yargılamasında adresinizin meçhul olması nedeniyle duruşma günü tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş, 17/06/2026 tarihli celsede yargılama sona ermiş ve hakkınızda mahkumiyet kararı verilmiştir. Adresinizin meçhul olması nedeniyle verilen mahkumiyet kararının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1- 20/11/2025 keşide tarihli 625.000 TL Bedelli 0353943 seri numaralı çek yönünden kanuni ibraz süresi içinde ibrazı ile "karşılıksızdır" işlemi yapılmasına sebebiyet verme fiili sabit olan sanık RUBIN ÇEPANİ ' ın suçun işleniş biçimi, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, göz önüne alınarak eylemine uyan 5491 sayılı yasanın 5/1 maddesi uyarınca alt sınırdan ayrılmayı gerektirir bir durum olmadığından 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca sanığa verilen 5 gün adli para cezasının günlüğü takdiren sanığın ekonomik ve diğer şahsi hallerine göre 500 TL'den paraya çevrilerek 2. 500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Sanığa verilen cezadan başkaca artırım ve indirim yapılmamasına,

4-5941 sayılı yasanın 5/1-2.cümlesi uyarınca hükmedilecek para cezası çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacağından bu miktar gözetilerek sanığın 612.350 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-Sanığa verilen para cezasının miktarı, sanığın sosyal ve ekonomik durumu gözönünde tutularak 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca takdiren 12 EŞİT TAKSİTLE TAHSİLİNE, taksitlerden biri zamanında ödenmezse kalan cezasının tümünün tahsiline, bu hususun sanığa ihtarına,(gerekçeli kararın tebliği ile ihtarın yapılmış sayılmasına)

6-Ödenmeyen adli para cezasının 5941 sayılı yasanın 5/11 maddesi uyarınca doğrudan hapis cezasına çevrileceğinin sanığa ihtarına, (Gerekçeli kararın tebliği ile ihtarın yapılmış sayılmasına)

7- 5941 sayılı yasanın 5/10 maddesi uyarınca ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına yer olmadığına,

8-Keşide ettiği çekin karşılığını bulundurmayan sanık RUBIN ÇEPANİ ve RECO GERİ DÖNÜŞÜM SANAYİ VE Ticaret ANONİM Şirketinin 5941 Sayılı Çek Kanunun 6273 sayılı Kanun ile değişik 5/1 maddesi uyarınca, ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI AÇMAKTAN YASAKLANMALARI KARARININ DEVAMINA,

9- Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı yasaya göre ticari işlerde temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi yahut müştekinin şikayetinden vazgeçmesi halinde, HÜKMÜN KESİNLEŞMESİNDEN ÖNCE DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE, HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA HÜKMÜN BÜTÜN SONUÇLARIYLA ORTADAN KALDIRILMASINA karar verileceği hususunun sanığa ihtarına, (Gerekçeli kararın tebliği ile ihtarın yapılmış sayılmasına)

10) Müşteki tarafından yapılan 20.829,60 TL Basın ilan masrafı, 1.177,1 TL tebligat ve müzekkere gideri olmak üzere toplam 22.0006,7 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak müştekiye verilmesine,

11) Müşteki kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 15.000 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak müştekiye verilmesine,

Dair müşteki vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda CMK'nın 273. maddesi uyarınca tefhim ve tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde tarafların bulundukları yer İcra Ceza Mahkemesi aracılığıyla veya doğrudan mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.17/06/2026

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adresin meçhul olması nedeniyle sanık RUBİN ÇEPANİ'ye İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği, İLAN OLUNUR. 18.06.2026

Basın No: ILN02555844 #ilan.gov.tr