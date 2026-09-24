Örnek No:55*

T.C. AYDIN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda yazılı mallar satışa çıkarılmış olup taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 No'lu Taşınmaz:Aydın İl, Koçarlı İlçe, Orhaniye Mahalle/Köy, 125 Ada, 100 Parsel. Yüzölçümü : 66.655,49 m2. İmarı:Tarım alanıdır. Kıymeti: 10.000.000,00TL. KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 10:01-Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:01-Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2026 - 10:01

2 No'lu Taşınmaz:Aydın İl, Koçarlı İlçe, Orhaniye Mahalle/Köy, 127 Ada, 13 Parsel. Yüzölçümü : 832,90 m2. İmarı:Kırsal yerleşim alanındadır. Kıymeti: 2.000.000,00TL. KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 11:30-Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2026 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 11:30-Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2026 - 11:30

3 No'lu Taşınmaz:Aydın İl, Koçarlı İlçe, Orhaniye Mahalle/Köy, 127 Ada, 14 Parsel. Yüzölçümü : 1.997,04 m2. İmarı:Köy Yerleşik Alanındadır. Kıymeti : 3.000.000,00TL. KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 13:30-Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2026 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 13:30-Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2026 - 13:30

4 No'lu Taşınmaz:Aydın İl, Koçarlı İlçe, Orhaniye Mahalle/Köy, 125 Ada, 5 Parsel. Yüzölçümü : 8.644,57 m2.İmarı:Bir kısmı köy yerleşik alanında, bir kısmı ise köy yerleşik alan dışındadır. Kıymeti : 3.500.000,00TL. KDV: %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/11/2026 - 14:50-Bitiş Tarih ve Saati: 20/11/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 14:50-Bitiş Tarih ve Saati: 18/12/2026 - 14:50

22/09/2026

Basın No: ILN02554443 #ilan.gov.tr