İ L A N
T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/289
Esas 16.09.2026
Konu : ilan.
Mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği yazılı gaip adayı YASEMİN BOZKURT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.09.2026
GAİP ADAYI
TC KİMLİK NO : 39574370288
ADI SOYADI : YASEMİN BOZKURT
BABA ADI : EMİN
ANA ADI : ADLA
DOĞUM TARİHİ : 01/12/1986
DOĞUM YERİ : HAKKARİ
İKAMETGAH ADRESİ : Akbulut Köyü Demirlimez Mezrası Demirlimez Küme Evleri No: 41 Merkez/HAKKARİ
Basın No: ILN02554351 #ilan.gov.tr