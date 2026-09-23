CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Eylül 2026 , 00:01 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2026 , 00:03
Giriş Tarihi :24 Eylül 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2026, 00:03

İ L A N

T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/289
Esas 16.09.2026
Konu : ilan.

Mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği yazılı gaip adayı YASEMİN BOZKURT gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 16.09.2026

GAİP ADAYI

TC KİMLİK NO : 39574370288

ADI SOYADI : YASEMİN BOZKURT

BABA ADI : EMİN

ANA ADI : ADLA

DOĞUM TARİHİ : 01/12/1986

DOĞUM YERİ : HAKKARİ

İKAMETGAH ADRESİ : Akbulut Köyü Demirlimez Mezrası Demirlimez Küme Evleri No: 41 Merkez/HAKKARİ

Basın No: ILN02554351 #ilan.gov.tr