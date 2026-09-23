Örnek No:55*

T.C. ERZURUM İCRA DAİRESİ

2026/20463 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmazlar satışa çıkarılmış olup, taşınmazların ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/20463 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Palandöken İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, HARPUT ŞOŞASI Mevkii, 5927 Ada, 27 Parsel, D Blok, 1 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi :Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, Özkan Sokak, İstinye Sitesi D Blok, Dış Kapı No: 2D Palandöken/Erzurum

İmar Durumu : Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-74875117-115.99-41150 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.

Kıymeti : 10.080.262,35 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 25/11/2019 tarih ve 10545 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 25/11/2019" ibareli, 20/05/2021 tarih ve 5606 yevmiye numaralı ".... KM ne Çevrilmiştir." ibareli ve 20/05/2021 tarih ve 5606 yevmiye numaralı "AT ....KM ne Çevrilmiştir." ibareli Beyanlar bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

MUHDESAT/TEFERRUAT/EKLENTİ BİLGİLERİ: Türü: Eklenti, Açıklama: Depo, 1 NOLU DEPO

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 10:10

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Yakutiye İlçe, SOĞUKÇERMİK Mahalle/Köy, 7400 Ada, 13 Parsel, 30 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak Dış Kapı No 12/F Yakutiye/Erzurum

İmar Durumu : Yakutiye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-42284874-115.01.06-71170 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.

Kıymeti : 5.267.147,22 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 12/01/2012 tarih ve 394 yevmiye numaralı "İmar düzenlemesine alınmıştır." ibareli, 12/10/2022 tarih ve 26350 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 05/10/2022" ibareli, 28/08/2024 tarih ve 22816 yevmiye numaralı "....KM ne Çevrilmiştir." ibareli ve 28/08/2024 tarih ve 22816 yevmiye numaralı "AT ....KM ne Çevrilmiştir." ibareli Beyanlar bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2026 - 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2027 - 11:20

22/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.