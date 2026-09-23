İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş.

İSTANBUL HAVALİMANI HATLARI KİRALAMA İŞİ

İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden:

1 - İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:

1.1. İdarenin:

a) Adı: İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic.A.Ş.

b) Adresi: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 Bakırköy/İSTANBUL

c) Telefon ve Faks numarası: 0212 240 34 00 – 0212 219 53 22

d) İlgili personel: Halil İbrahim TUNA – İhale Uzmanı

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefonlardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

2 - İHALENİN KONUSU VE İHALENİN USULÜ:

2.1. Adı: İstanbul Havalimanı Hatları Kiralama İşi İhalesi.

2.2. İşin Niteliği ve Miktarı: 2 Hat üzerinde 9 Adet Bagajlı Lüks Otobüs ile 3 yıl süreli Şehir İçi Toplu Taşıma Yapılması.

2.3. İhalenin Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 36. Madde hükümlerine göre Kapalı Teklif Usulü.

3 - İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI: Muhammen Bedel 3 yıl için toplam 356.400 bilet (140.778.000,00 TL, KDV dâhil) bedelidir. Muhammen Bedelin altında teklifler kabul edilemez.

4 - İHALE TARİHİ, SAATİ VE YERİ: Yukarıda özellikleri belirtilen hat kiralama ihalesi, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. ve Tic.A.Ş. Genel Müdürlüğü -Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10 Bakırköy/İSTANBUL adresinde Toplantı Salonunda 05/10/2026 tarihinde saat 11.00'de yapılacaktır. Teklifler en geç 05/10/2026 tarih ve saat 11:00'e kadar aynı adreste bulunan Satın Alma Müdürlüğüne Kapalı Teklif Usulü ile teslim edilecektir.

5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

a) İstekliler, ilk ilan tarihinden geriye doğru son 5 yıl içinde uluslararası bir havalimanı- şehir içi / şehir içi – uluslararası havalimanı arasında kesintisiz olarak en az 2(iki) yıl boyunca toplu taşımacılık yaptığını belirten sözleşmeyi teklifleri ile sunacaklardır. İş ortaklığında, gerekli iş deneyimini ortaklardan birinin karşılaması yeterlidir.

b) Kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale yılı içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri;

d) Teklif Mektubu (Standart Form),

e) Bu şartnamede belirlenen tutarda Geçici Teminat,

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Vergi Levhası fotokopisi.

h) Doküman Alındı Belgesi. (Fatura / Makbuz Fotokopisi)

ı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6 ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre geçici teminat, İhale şartname bedeli yatırıldığına dair belge dâhil bu kanuna uygun olması,

i) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi,

j) Muhammen bedelin %3'ü oranında 4.223.340,00 TL'lik Geçici Teminat. Teminat mektupları dışındaki teminatların İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş.'nin VAKIFLAR BANKASI GAYRETTEPE ŞUBESİ, TR97 0001 5001 5800 7278 8633 55 İBAN numaralı hesabına İşin Adı ile geçici teminat bedeli olduğunu belirterek yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekmektedir.

k) İhale tarihi itibarıyla geriye dönük son 5 gün içerisinde alınmış SGK borcu bulunmadığına ilişkin belge.

l) İhale tarihi itibarıyla geriye dönük son 5 gün içerisinde alınmış Vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge.

6 – ŞARTNAME BEDELİ: İhale şartname ve eklerin satış bedeli 5.000,00.-TL'dir. Şartname ve ekleri ihaleye katılanların alması zorunlu olup İdare adresinde bedelsiz görülebilir.

7 – DİĞER HUSUSLAR:

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02554573 #ilan.gov.tr