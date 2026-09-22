Örnek No:55*

T.C. SEFERİHİSAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Kavakdere Mahallesi, 141 ada, 69 parsel Kavakdere Mahallesi yerleşiminin kuzeyinde,Köycivarı mevkiinde kalmaktadır.

Dava konusu parsel tapuda ?Tarla? vasfında, % 2-4 eğimli etek arazi topoğrafik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısındadır.Toprakta hafif taşlılık sorunu bulunmakta, su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır.Drenaj sorunu bulunmayan parselin Keşif esnasında yapılan gözlemde üzerinde ekili ürün bulunmadığı, taşınmazın doğu sınırı boyunca 15-18 yaş aralığında 1 adet ceviz ağacı, 13-15 yaş aralığında 3 adet incir ağacı ve 13-15 yaş aralığında 13 adet zeytin ağacı bulunduğu, toprak işlemesinin yapılmadığı görülmüştür. Taşınmaz toprak ve topoğrafik yapısı itibari ile makineli tarıma uygundur. Arazinin su kaynağı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan zirai muhtesatlara maktuen değer verilmiştir.

Taşınmaz üzerinde bulunan zirai muhtesatlar;

Taşınmazın yakın çevresinde tarımsal alanlar bulunmkta olup,ulaşımı kolaydır.Kavakdere-Beyler yoluna 150 m. ve Seferihisar-eski Doğanbey yoluna 900 m. mesafededir.

Taşınmazın değer tespitinde; geçit hakkı bulunması,topoğrafik yapısı,ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Kavakdere Mahallesi, 141 Ada, 69 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 11.228,97 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak alan, Askeri Sakıncalı alanda ve D.S.İ. sulama alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 18.206.352,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

İcrai Haciz : Seferihisar İcra Dairesi nin 29/09/2025 tarih 2020/896 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 13704.20 TL bedel ile Alacaklı : N.İ. Ün Tekstil Mob. Gıda Dek.İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. lehine haciz işlenmiştir.

İcrai Haciz : İzmir 13. İcra Dairesi nin 14/08/2025 tarih 2025/6286 sayılı Haciz Yazısı sayılı yazıları ile 60775.89 TL bedel ile Alacaklı : Hüseyin Şener lehine haciz işlenmiştir.

İpotek: (SN:1850) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. VergiNo:9980069675 SicilNo:475225-5

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:29

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:29

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:29

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Kavakdere Mahallesi, 141 ada, 70 parsel Kavakdere Mahallesi yerleşiminin kuzeyinde,Köycivarı mevkiinde kalmaktadır.

Dava konusu parsel tapuda ?Bağ? vasfında, % 2-4 eğimli etek arazi topoğrafik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısındadır.Toprakta hafif taşlılık sorunu bulunmakta, su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır.Drenaj sorunu bulunmayan parselin Keşif esnasında yapılan gözlemde üzerinde belirli sıra aralığında yüksek sistem 13-15 yaş aralığında bağ omcalarının bulunduğu kapama bağ olduğu, bağın bakımlı ve verimli durumda olduğu görülmüştür. Taşınmaz toprak ve topoğrafik yapısı itibari ile makineli tarıma uygundur. Arazinin su kaynağı bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz üzerinde,45 m2?lik prefabrik bir yapı bulunmaktadır.

Taşınmazın yakın çevresinde tarımsal alanlar bulunmkta olup,ulaşımı kolaydır.Kavakdere-Beyler yoluna 150 m. ve Seferihisar-eski Doğanbey yoluna 900 m. mesafededir.

Taşınmazın değer tespitinde; geçit hakkı bulunması,topoğrafik yapısı,ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Kavakdere Mahallesi, 141 Ada, 70 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 10.791,69 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği Korunacak alan, Askeri Sakıncalı alanda ve D.S.İ. sulama alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 18.710.373,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:29

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 11:29

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 11:29

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Hıdırlık Mahallesi, 3621 ada, 9 parsel Seferihisar şehir merkezinin güneyinde 'Akarca? olarak bilinen 2.konut bölgesinde kalmaktadır.Akarca Caddesi ile 2102/3 nolu sokağın kesiştiği yerde konumlanmış olan taşınmaz üserinde,zemin+1.kattan oluşan betonarme karkas olarak inşa edilmiş bir adet dubleks mesken bulunmaktadır.

Keşif günü itibariyle kapalı olduğundan iç özellikleri görülememiştir.Ancak dıştan yapılan gözlemlerde,dış kapının çelik kapı olduğu,pencerelerin pvc doğrama ve korkuluklu olduğu,girişdeki terasın ahşap pergoleli olduğu, binanın üzerinin oturtma çatı ve kiremit ile örtülmüş olduğu görülmüştür.

Tüm altyapı hizmetlerinden faydalanma imkanı olan taşınmazın ulaşımı kolay olup taşınmaz, denize 350 m. Seferihisar-Kuşadası bölünmüş yoluna 300 m. ve Seferihisar merkeze 4 km. mesafededir.

Taşınmazın değer tespitinde;talep gören bir bölgede bulunması,müstakil parsel olması,denize yakın olması,ulaşım kolaylığı olumlu unsur olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Hıdırlık Mahallesi, 3621 Ada, 9 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 307,23 m2

İmar Durumu : 13.12.2021 tarihinde onaylanan Doğu Akarca Planlama Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planında Ayrık Nizam 2 Kat TAKS: 0.15 KAKS: 0.30 konut imarlıdır.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 1 nolu taşınmaz ile aynı.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:29

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 12:29

-------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 12:29

21/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02553551 #ilan.gov.tr