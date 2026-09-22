T.C. SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ (TASFİYE MEMURLUĞU)

T.C. SAMSUN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ (Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2022/69 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE BİSATI USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

MAHKEMESİ : Samsun 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/69 Tereke, 2023/41 karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfyiesine ilişkin karar.

MURİS: NİHAT KARAÇOBAN (T.C. 41176368624)-Mustafa ve Emine oğlu, 1939 d.lu, 02/02/2020 tarihinde vefat eden İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Yenimahalle nüfusuna kayıtlı.

Murisin terekesi İİK 218 maddesi uyarınca basit usulde tasfiye edilecektir.

Karar gereğince Müflisin tasfiyesine başlanıldığı, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu bildirim yapılırken alacak kaydı masaya kayıt harcını (başvurma harcı) 1.206,00 TL yatırarak, alacak ve faizin ayrı ayrı tasfiye memurluğumuza bilgi verilmesi, bu müddet içerisinde alacaklılardan birinin giderini peşin vermek suretiyle tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.nun 218 maddesi gereğince TEBLİĞ ve İLAN olunur. Tasfiye Memuru 99372