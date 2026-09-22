T.C. KÜTAHYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/364 Esas

Esas No Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer Kamulaştırılacak Alan İrtifak Tesis Edilecek Alan Malik Bilgileri 2026/364 Kütahya İli Merkez İlçesi Kızılcaören Köyü 106 Ada 41 Parsel, 1512,65 m2 yüz ölçümlü 157,36 m2 294,01 m2 Sevgül Tiren ve diğerleri

Davacı vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kurumu husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği,

2026/364 Esas için Duruşmanın10/11/2026 günü saat 11:25'den itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur. 07.09.2026

Basın No: ILN02552947 #ilan.gov.tr