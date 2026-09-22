T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz maliki ile kamulaştırma işlemini yapan Karayolları Genel Müdürlüğü arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Ziraat Bankası Kurtuluş Şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur.11/09/2026

ESAS NO İL İLÇE KÖY/MAH. ADA PARSEL

2026/420 KIRIKKALE MERKEZ YUKARIMAHMUTLAR 133 80 (Eski:25)

Basın No: ILN02553108 #ilan.gov.tr