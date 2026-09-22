T.C. İZMİR 20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/344 Esas 16.09.2026

İ L A N

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

TMK nun 588. maddesinde gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilan süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası Devlete geçeceği belirtilmiş olduğu, en az iki kez ilan yapılması zorunlu olduğu, bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı ay olduğuna dair hükmü öngörülmüş olduğundan, iki ilanda da gaipliğine karar verilecek İzmir İli, Konak İlçesi, Alsancak Mahallesi, 1258 ada, 3 parsel olarak tapuya kayıtlı taşınmazda 20/120 hisse oranında paydaş Marko Armakula kızı Marya hakkında bilgisi bulunan kişileri belirli bir sürede bilgi vermeleri yönünde gazete ilanları yapılmasına, bu süre, ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı ay geçerli olmak (TMK md. 33/2-3) gereğince,

İlanen tebliğ olunur

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