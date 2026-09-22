T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/425
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Güzelbahçe ilçesi, Payamlı Mahallesi, Kuşpınarı mevkiinde bulunan 1081 ada 21 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI : EMİNE ALAYBEY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEDAŞ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/425 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.09.2026
Basın No: ILN02552997 #ilan.gov.tr