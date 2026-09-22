T.C. İZMİR 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı: .61701125-2026/18-Ceza Dava Dosyası

İ H T A R

(5271 sayılı CMK'nın 247 ve 248'nci Maddelerine İstinaden)

İzmir CBS'nin 2025/113811 soruşturma sayılı dosyasında İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 06/10/2025 tarih ve 2025/12141 D.İş sayılı yakalama kararı ile aranan ancak tüm aramalara rağmen temin edilemeyen, İzmir CBS'nin 2025/113811 soruşturma sayılı dosyasında 15/01/2026 tarihli düzenlenen iddianame ile hakkında " Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla birden fazla kişiyle konutta var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla gece vakti nitelikli yağma suçuna teşebbüs etme, mala zarar verme, 6136 sayılı ateşli silahlar, bıçaklar ve diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etme suçlarından mahkememize kamu davası açılan ve mahkememizin 04/02/2026 tarihli yakalama emri ile aranan sanık MUHAMMET EMİR ARDA (TC: 28312570288);

Hakkınızda mahkememize açılan kamu davasının mahkememizin 2026/18 esas sayılı dosyasında yargılama devam etmekte olup bugüne kadar yapılan çağrı ve tebligatlara rağmen savunmanız alınmadığından dolayı işbu ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize ya da herhangi bir adliye veya kolluk kuvvetine başvurmamanız halinde;

CMK'nın 247/2-b maddesinde kaçak olduğunuza karar verileceği, buna bağlı olarak CMK'nın 248/1 maddesi uyarınca mallarınıza, hak ve alacaklarınıza el konulabileceği, gerektiğinde el konulan mal, hak ve alacaklarınızın iradesi için kayyum atanabileceği, CMK'nın 248/5 maddesi uyarınca CMK'nın 100 ve devamı maddeleri uyarınca yokluğunuzda tutuklama kararı verilebileceği,

İhtar olunur. 18.09.2026

Basın No: ILN02554073 #ilan.gov.tr