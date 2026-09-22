Örnek No:55*

T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

2025/679 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/679 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, REİSDERE Mahalle/Köy, 3917 Ada, 7 Parsel,500 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmaz satışa çıkarılmaktadır. Taşınmaz; Çeşme-Ildır Köyü arasındaki ulaşımın sağlandığı ve Reisdere Şifne Bölgesinin içinden geçen ana arter olan (6000 Sokak) tan sağ tarafta kalan Demirci Mevkiinde konumlandırılmıştır.Şifne termal sularına ait açık havuzları geçtikten Reisdere Mahallesi yerleşim merkezinin bulunduğu yoğun konut yerleşiminin arasında bulunan nadir boş arsalardan biridir.Keşif esnasında taşınmazın boş olduğu, etrafının tamamen yapılandığı, karşı tarafının boş olduğu bu nedenle yapılacak inşaatta taşınmazın daha ferah ve görünürlüğünün artacağı öngörülmektedir. Taşınmaz 500 m2 büyüklüğünde olduğundan imar durumu gereğince üzerine 100 m2 zeminde toplam 200 m2 kapalı alanı olan 2 adet dubleks mesken yapılabilecektir. Market, Pazar gibi alış veriş merkezleri ile sağlık ve sosyal mecralara ulaşım araçlarla sağlanmaktadır. Ulaşım imkanları mevcuttur. Düz çizgi halinde, ana arter olan 6000 Sokağa 5850 m, denize 750 m, Çeşme İlçe Merkezine 10 Km mesafede bulunan taşınmaz sunulan tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır.

Adresi : Şifne Mahallesi 6420 Sokak No: 11 Çeşme/İzmir Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 500 m2

İmar Durumu : Çeşme Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden Alınan E-97335617-115.99-103974 sayılı yazıda; İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesi'nde tapuda 3917 ada 7 parsel numarası ile kayıtlı Taşınmaz, 09/06/1995 tarihinde onaylanan1/1000 ölçekli Reisdere Uygulama İmar Planında YERLEŞİK KONUT alanında kaldığı, AYRIK nizam TAKS: 0.20, KAKS : 0.40 nispetinde iki katlı 6.80 m yüksekliğinde inşaat yapılabileceği bildirilmiştir.

Kıymeti : 18.996.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2027 - 13:50

14/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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