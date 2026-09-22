Örnek No:54*
T.C. BAKIRKÖY 14. İCRA DAİRESİ
2026/3565 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/3565 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.665.000,00
|1
|Taşıt
|06 ABH339 plakalı, AUDI marka, A4 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONİC model, 2016 model yılı, WAUZZZF4XGA066469 şasi numaralı, Siyah renk, 1395 cm2 silindir hacimli, Benzin motorlu araç bilirkişi raporuna göre; ANAHTARI OLMADIĞI İÇİN KİLOMETRE BİLGİSİ GÖRÜLEMEYEN, M1 sınıfı araç olduğu ve kapılarının açık olduğu görülmüştür. Araç incelendiğinde, ön ve arka tampon köşe kısımlarında sürtmeye bağlı çiziklerin olduğu, ön tampon sol köşe kısmının çamurluk ile birleşme noktasında farklı aralık olduğu görülmüştür. Araç motor kaputu sol kısmında çizik olduğu görülmüştür. Araç sağ arka kapıda darbe ile meydana gelen 3-5 cm boyutunda göçük olduğu görülmüştür. Araç otomatik vitesli, koltuklar deri-kumaş kaplamalı az kirli durumdadır. Araç, klimalı, multimedya ekranlı, Alüminyum alaşımlı jantları vardır. Araç SBM(Tramer) kayıtları incelendiğinde, 4(dört) adet kazaya karıştığı görülmüştür. Aracın bulunduğu adres: Şenlikköy Mah. Çatal Sk. No:2/B Bakırköy/İSTANBUL. (HAN YEDİEMİNLİ OTOPARKI)
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:17
21/09/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02554067 #ilan.gov.tr