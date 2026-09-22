T.C. BAKIRKÖY 14. İCRA DAİRESİ

1.665.000,00

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Taşıt

06 ABH339 plakalı, AUDI marka, A4 1.4 TFSI 150 DYNAMIC S TRONİC model, 2016 model yılı, WAUZZZF4XGA066469 şasi numaralı, Siyah renk, 1395 cm2 silindir hacimli, Benzin motorlu araç bilirkişi raporuna göre; ANAHTARI OLMADIĞI İÇİN KİLOMETRE BİLGİSİ GÖRÜLEMEYEN, M1 sınıfı araç olduğu ve kapılarının açık olduğu görülmüştür. Araç incelendiğinde, ön ve arka tampon köşe kısımlarında sürtmeye bağlı çiziklerin olduğu, ön tampon sol köşe kısmının çamurluk ile birleşme noktasında farklı aralık olduğu görülmüştür. Araç motor kaputu sol kısmında çizik olduğu görülmüştür. Araç sağ arka kapıda darbe ile meydana gelen 3-5 cm boyutunda göçük olduğu görülmüştür. Araç otomatik vitesli, koltuklar deri-kumaş kaplamalı az kirli durumdadır. Araç, klimalı, multimedya ekranlı, Alüminyum alaşımlı jantları vardır. Araç SBM(Tramer) kayıtları incelendiğinde, 4(dört) adet kazaya karıştığı görülmüştür. Aracın bulunduğu adres: Şenlikköy Mah. Çatal Sk. No:2/B Bakırköy/İSTANBUL. (HAN YEDİEMİNLİ OTOPARKI)