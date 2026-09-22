T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/246 Esas

Kestel Mahallesinde kain, kuzeyinin yol, doğusunun 2591 Parsel, batısının Serpil - Mustafa Celiloğlu kullanımında ve güneyinin 1328 Ada 1 Parselle çevrili 2.825,20 m2'lik tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2026/246 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı NAZMİ UYAR adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur.