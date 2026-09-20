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TRABZON 3. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO:2026/35Esas, KARAR NO:2026/257

Davacı Kolsoom Kushkı Davalı Naser Kooshki arasında görülen Çekişmeli Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Hüküm :1-Davacının davasının Kabulü ile; Afganistan nüfusuna kayıtlı Abdul Ghanı ve Bıbı Gul'den olma 10/11/1990 Mashhad doğumlu (Yabancı Kimlik No:99444294588) Kolsoom Kushkı ile aynı hanede nüfusa kayıtlı, Abdol Ghafoor oğlu, 05.02.1986 doğumlu Naser Kooshki'nin TMK'nun 166/1 maddesi gereğince Boşanmalarına, Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda verilen hükme karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Yasa Yolu açık olarak verilen 06/05/2026 tarihli gerekçeli karar; tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, yapılan tüm tebligatların bila tebliğ iade edildiği anlaşılan davalı Naser KOOSHKİ'ye tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02551470 #ilan.gov.tr