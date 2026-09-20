İ L A N

T.C. KARASU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/493 Esas

DAVACI : İLHAN ÇAKIR- 565*****862 T.C. Kimlik numaralı, 18/02/1989 d.lu

Davacı İLHAN ÇAKIR tarafından Davalı BAHAR ÇAKIR adına açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

03/11/2026 günü saat: 10:15'de yapılacak duruşmaya mazeretsiz gelmezseniz, karşı tarafın takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılacağı, aksi halde yokluğunuzda ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılamaya devam olunacağı; sulh için gerekli hazırlığın yapılması gerektiği; duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, mazeretsiz gelmeyenin yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği; davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu ön inceleme tensip tutanağı ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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