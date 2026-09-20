Örnek No:55*

T.C. DİYARBAKIR İCRA DAİRESİ

2025/57771 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/57771 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : BORÇLUYA AİT 43533/271559 HİSSESİ SATILACAK olan Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi Tepecik Mahallesi 121 Ada 6 Nolu Parselde kain 'Susuz Tarla' vasıflı taşınmaz

Adresi : Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi Tepecik Mahallesi121 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 271.558,62 m2 (Borçlu Hissesine düşen : 253,99 m2 + 43.278,94 m2 = 43.532,93 m2 )

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 5.691.495,26 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: * 3083 Sayılı Yasanın 6. Maddesine gereğince kısıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2026 - 14:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2026 - 14:15

17/09/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02552245 #ilan.gov.tr