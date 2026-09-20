T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :

2026/181-182-183-184-185-186-187-188 Esas sayılı dosyaları;

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından mahkememizin;

2026/181 Esas sayılı dosyasında davalılar Abdullah Taşdemir, Ayşe Sağışmak, Çiğdem Demirtaşlı, Meryem Cengizer, Meryem Dedeoğlu, Naciye Keriman, Nimet Deveci, Rukiye Arıcan, Tahsin Taşdemir, Yadigar Kayman aleyhine Denizli ili Çardak ilçesi Gemişli mahallesi 209 ada 4 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 34,88 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 4,41 m²'lik kısmında, Denizli ili Çardak ilçesi Gemişli mahallesi 210 ada 4 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 118,07 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 4,00 m²'lik kısmında,

2026/182 Esas sayılı dosyasında davalı Hidaye Tekeli aleyhine Denizli ili Çardak ilçesi Gemişli mahallesi 214 ada 1 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 724,37 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 1,32 m²'lik kısmında,

2026/183 Esas sayılı dosyasında davalılar Ramazan Ceylan, Ziya Kara, Ali Kara, Yusuf Kara, Hüsamettin Kara, Mehmet Kılınç, Sultan Ünlü, Sultan Özbay, Tahsin Yüksel aleyhine Denizli ili Çardak ilçesi Gemişli mahallesi 214 ada 5 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 394,71 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 3,61 m²'lik kısmında,

2026/184 Esas sayılı dosyasında davalı Murat Uslu aleyhine Denizli ili Çardak ilçesi Gemişli mahallesi 214 ada 13 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 554,74 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 2,56 m²'lik kısmında,

2026/185 Esas sayılı dosyasında davalı Hülya Çetin aleyhine Denizli ili Çardak ilçesi Gemişli mahallesi 215 ada 5 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 600,30 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 1,97 m²'lik kısmında, Denizli ili Çardak ilçesi Gemişli mahallesi 243 ada 23 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 713,36 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 0 m²'lik kısmında,

2026/186 Esas sayılı dosyasında davalı Hamza Yüksel aleyhine Denizli ili Çardak ilçesi Gemişli mahallesi 243 ada 11 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 524,53 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 2,20 m²'lik kısmında,

2026/187 Esas sayılı dosyasında davalı Hakkı Sarıkaya aleyhine Denizli ili Çardak ilçesi Gemişli mahallesi 243 ada 22 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 649,10 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 2,56 m²'lik kısmında,

2026/188 Esas sayılı dosyasında davalı Mehmet Çelik aleyhine Denizli ili Çardak ilçesi Gemişli mahallesi 243 ada 30 parsel sayılı taşınmazın daimi irtifak hakkı 594,51 m²'lik kısmında, mülkiyet hakkı 0 m²'lik kısmında kamu yararı kararı verildiği,

Kamulaştırmayı yapan kurumun Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. olduğu,

Davalının 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabileceği,

Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda iptal davası, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açmak istemesi halinde husumeti Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ne yönetilmesi gerektiği,

Davalının kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıdan iptal davası açtığında, dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip mahkemeye bu belgeleri vermesi, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırılan parselin kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalı adına açtırılacak Ziraat Bankası Çardak Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi ilan olunur.

Basın No: ILN02551289 #ilan.gov.tr