Örnek No:54*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2026/11643 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11643 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.220.000,00 1 Taşıt 34mps746 Plakalı , 2024 Model , FORD Marka PUMA MCA TITANIUM tipli BEYAZ renkli Otomobil/SUV

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:09

17/09/2026 (İİK m.114/4)

Basın No: ILN02552427 #ilan.gov.tr