Örnek No:54*
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2026/11643 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/11643 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.220.000,00
|1
|Taşıt
|34mps746 Plakalı , 2024 Model , FORD Marka PUMA MCA TITANIUM tipli BEYAZ renkli Otomobil/SUV
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2026 - 10:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2026 - 10:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 10:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:09
17/09/2026 (İİK m.114/4)
Basın No: ILN02552427 #ilan.gov.tr