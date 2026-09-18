T.C. SEFERİHİSAR SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

SEFERİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Düzce Mahallesi, 230 ada, 21 parsel, "Tarla" nitelikli taşınmaz, Düzce Mahallesi yerleşiminin batısında Torlak mevkiinde kalmaktadır. Düz bir topoğrafik yapıda olan taşınmaza ulaşım, geçit hakkı ile sağlanmakta olup, kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Taşınmaz üzerinde, ekli krokide;

(A) harfi ile gösterilen tek katlı yığma yapı, üzeri beşik çatı, kiremit kaplıbrüt: 45,61 m2?lik (Net kullanım alanı-Faydalı alan : 39,00 m2),

(B) harfi ile gösterilen tek katlı yığma bina üzeri eternit olan brüt: 38,91 m2?lik (Net kullanım alanı-Faydalı alan : 33,00 m2),

(C) harfi ile gösterilen tek katlı, yığma üzeri tek eğimli çatı brüt:130,48 m2?lik (Net kullanım alanı-Faydalı alan : 111,00 m2) yapılar bulunmaktadır.

Ayrıca, üç bölüm halinde, toplam 4.992,82 m2lik üstü plastik örtü ile örtülü seralar, 14,68 m2lik betonarme sulama havuzu ile bir artezyen kuyusu bulunmaktadır.

Parsel tapuda Tarla vasfında, %0-2 eğimli taban arazi topoğrafik pozisyonunda, orta bünyeli toprak yapısındadır. Toprakta hafif taşlılık sorunu bulunmakta, su tutma kapasitesi iyi, orta derinlikte profile sahip, toprak yapısında tarımsal faaliyete engel olacak tuzluluk ve alkalilik gibi bir sorun bulunmamaktadır. Drenaj sorunu bulunmayan parselin Keşif esnasında yapılan gözlemlerde üzerinde ekili ürün bulunmadığı, taşınmaz üzerinde münferit olarak; 5 adet 30-40 yaşlarında dut ağacı, 8 adet 25-30 yaşlarında incir ağacı, 5 adet 20-25 yaşlarında ceviz ağacı, 2 adet 15-20 yaşlarında nar ağacı ve 7 adet meyve ağacı özelliği olmayan sadece odun değeri taşıyan ağaçlar bulunduğu, toprak işlemesinin yapılmadığı görülmüştür. Taşınmaz toprak ve topoğrafik yapısı itibari ile makineli tarıma uygundur.

Ulaşımı kolay olan taşınmazın yakın çevresinde,tarımsal alanlar mevcuttur.Taşınmaz,Düzce Mahallesi yerleşimine 2 km. ve Seferihisar-İzmir yoluna 3,5 km. mesafededir.

Adresi : Düzce Mahallesi, 230 Ada, 21 Parsel Seferihisar / İZMİR

Yüzölçümü : 12.200,76 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında olup; 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Çevre Düzeni Planında Tarımsal Niteliği korunacak alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 44.161.969,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:-Beyan Diğer (Konusu: -o hal kapsamında olup kimlik tesbiti yapılamamıştır)

-İrtifak: 109 M2 LİK KISMINDA BU PARSEL ALEYHİNE VE TURGUT KÖYÜ 203,194 PARSELLER LEHİNE GEÇİT HAKKI VARDIR.

-İpotek: Borçlu MEMET AKTAŞ : GANİ Oğlu (SN:1850) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 14:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2026 - 14:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02551519 #ilan.gov.tr